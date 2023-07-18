В Брянске открыли выставку, посвященную Валентину Динабургскому

Фото: департамент культуры Брянской области.

В Брянске открыли выставку, посвященную поэту-фронтовику Валентину Динабургскому. Экспозиция находится в детской библиотеке №4. Работать она будет до 28 июля. Об этом сообщают в департаменте культуры Брянской области.

Имя Валентина Динабургского хорошо знают на Брянщине. Много лет он был руководителем парка-музея Алексея Толстого в Брянске. Это по его инициативе здесь появились сказочные деревянные скульптуры, которые и сегодня украшают парк-музей. С 2005 года Валентин Давыдович - Почетным гражданином Брянска.

Чтобы узнать побольше о жизни и творчестве нашего земляка, можно посетить экспозицию в детской библиотеке.

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