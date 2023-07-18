Ковбои "Мираторга" показали класс с лассо на дне Брянского поля-2023

Фото: пресс-служба АПХ "Мираторг".

В «Мираторг» едет учиться и работать лучшая молодежь со всей страны

Здесь можно получить уникальный опыт животноводства, растениеводства, глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. Это предприятие полного цикла, каких в стране единицы.

В минувшие выходные в Кокино – вотчине главного аграрного вуза региона, уже в 14 раз подряд прошла агропромышленная выставка «День Брянского поля-2023». Лучшие хозяйства, лучшие технологии, лучшие сорта и уникальная техника, работники, сумевшие показать чудеса профессионализма, и руководители Брянского, Смоленского и нескольких Белорусских регионов. Музыка, песни, угощения – выставка всегда напоминает народный праздник, создает позитивную атмосферу, возвращает нас к своим корням.

Фото: пресс-служба АПХ "Мираторг".

Подворье «Мираторга» традиционно выделяется особым, узнаваемым стилем – ковбойские сапоги, шляпы, колоритные ограждения из кубов прессованного сена, поверх этнические домотканые половики. И конечно, главная забава – мастер-класс по работе с лассо. В роли бычков выступают инновационные изделия из березовых чурбачков. Хоть и стоят они на четырех деревянных копытцах очень смирно, заарканить их весьма непросто. Даже при непосредственной поддержке профессиональных мастеров лассо. Поэтому каждый, кто пробует свои силы, проникается глубочайшим уважением к людям, способным поймать живого, брыкающегося полудикого упитанного бычка, а потом еще и удержать его, обездвижить, чтобы провести осмотр.

Но к ковбоям мы еще вернемся, пока же к подворью подходит делегация высоких гостей во главе с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

Самое вкусное мясо здесь

Агрохолдинг давний стратегический партнер Брянской области: растениеводческие компании, животноводческие, свиноводческие и птицеводческие площадки, мясоперерабатывающие заводы и предприятия глубокой переработки. Это огромное количество рабочих мест в сельских районах, возвращенная из полного запустения земля, налоги, которые поступают в бюджет региона.

Фото: пресс-служба АПХ "Мираторг".

Александр Богомаз регулярно посещает различные активы предприятия, недавно на Петербуржском международном экономическом форуме было подписано очередное инвестиционное соглашение между регионом и агрохолдингом о выращивании элитного семенного картофеля. Вот и на «Дне поля-2023» глава Брянщины остановился у подворья «Мираторга», ознакомился с экспозицией, пообщался с руководителями и работниками подразделений и добавил, что компания производит самое лучшее мясо в мире.

Фото: пресс-служба АПХ "Мираторг".

Работодатель, готовый обучать

Уникальность «Мираторга» даже не в его масштабах, не в том, что именно он возродил в России забытую отрасль – мясное животноводство КРС. Что привез первых Абердин-ангусов – черных, мохнатых и безрогих животных, паромами из Австралии и Америки, потому что в нужном количестве и с такими качествами животные были только там. И даже не тем, что предприятие производит все – от кормов до готовой продукции.

Удивление вызывает то, как агрохолдинг ни на один день не останавливается в развитии. Теперь вот элитный картофель. Это значит, что будут новые рабочие места, а средняя зарплата здесь выше, чем по региону. Разузнать о вакансиях подходим к стойке кадровой службы.

Фото: пресс-служба АПХ "Мираторг".

- Мы всегда уделяем подбору сотрудников и обучению большое внимание, - рассказывает Елена Петроченко , специалист по связям с общественностью. - Создаем новые рабочие места с достойной зарплатой и перспективой профессионального и карьерного роста. Компания не жалеет средств и сил для постоянного повышения квалификации своих сотрудников. Практикует систему индивидуального наставничества, проводит тренинги, вебинары, воркшопы и стажировки. Это позволяет специалистам получать новые знания и навыки. Список открытых вакансий включает руководителей ферм, ветврачей, агрономов, инженеров, операторов-животноводов, механизаторов и других. Стоит отметить, что существенный процент руководящего состава агрохолдинга когда-то пришли на самые простые должности. Но их способности и отношение к делу помогли продвинуться по карьерной лестнице.

Получить опыт и реализовать идею

- Это касается только молодых специалистов или взрослые сотрудники без опыта тоже могут рассчитывать на работу и поддержку?

- Конечно, возраст для нас совсем не главная составляющая, и примеров, когда в зрелые годы человек менял род деятельности и начинал с нуля, в агрохолдинге очень много. Просто молодым специалистам поддержка особенно необходима. Мы совместно с аграрными учебными заведениями реализуем масштабную программу практической подготовки студентов «Поколение Мираторг»: проводим дни открытых дверей, экскурсии, выездные уроки, встречи с работниками компании и другие партнёрские мероприятия. Организуем стажировки для будущих ветврачей, зоотехников, агрономов, инженеров и других специалистов. Студенты под руководством наставников постигают азы профессии, участвуя в реальных производственных процессах. На время прохождения стажировки учащиеся официально трудоустроены, получают достойную заработную плату, обеспечены жильём, спецодеждой и корпоративным транспортом. Успешным стажёрам компания даёт возможность после окончания учебного заведения получить работу по специальности на одном из подразделений холдинга, а лучших поощряет стипендией.

Фото: пресс-служба АПХ "Мираторг".

- А целевое обучение практикуете?

- Да, у нас есть договоренности с Брянским аграрным университетом, Тимирязевской академией и другими учебными заведениями. Наши кандидаты поступают учиться на льготных условиях, проходят у нас практику и гарантированно устраиваются на работу по окончании вуза.

Вообще география наших практикантов очень разнообразна. Приезжают с Алтая, из Сибири, потому что такой уникальный опыт можно получить только у нас. Мы проводим практико-ориентированные всероссийские чемпионаты – предлагаем студентам решить реальные производственные кейсы – задачи. И когда получаем по-настоящему ценные идеи, приглашаем их авторов и даже помогаем реализовать.

Из офиса в седло

Десять лет назад помимо коров-иностранок на Брянскую землю приехали австралийские и американские животноводы, ковбои. Работа с полудикими животными требует особого мастерства, специфических знаний. И все это наши ребята перенимали у западных гостей, многие из которых – поколениями работают в седле и с лассо.

Фото: пресс-служба АПХ "Мираторг".

В тот момент Алексей Котов пришел работать простым оператором, но кроме любви к лошадям не имел никаких навыков.

- Меня обучал уже наш русский ковбой – Вячеслав Тимошенко, - рассказывает Алексей. – Убежден, что мне очень повезло с наставником.

Сейчас уже сам Алексей – ведущий тренер, главный в агрохолдинге. Он и еще несколько мастеров ездят на фермы Брянской, Тульской, Смоленской, Калининградской и других областей, готовят региональных тренеров, работают непосредственно с операторами в полях, новичков обучают с нуля, а лучших тренируют для участия в родео.

- Это не просто красивый, зрелищный праздник, - поясняет Алексей, - это смотр профессионального мастерства, стимул для молодых ребят развиваться, профессионально расти, повышать разряды, получать большие зарплаты.

- Ковбоем или, если правильно, оператором, может стать только молодой крепкий мужчина?

- Не обязательно. У нас немало возрастных и очень классных операторов, даже по 60 лет есть мастера и работают отлично, в том числе ловят на лассо. Девушки работают. Они выступали и на родео тоже. Одну из них мы сейчас готовим в нашу команду на должность тренера. Меня, кстати, тоже на родео заметили.

Фото: пресс-служба АПХ "Мираторг".

В этом году состязания властелинов коней и лассо проходили в Орле, победила сборная брянская команда. Один из ее участников - Евгений Лопанчук. Трудно поверить, но раньше он работал программистом, ходил каждый день в офис. А сейчас он настоящий русский ковбой.

- Я здесь и лошадь впервые четыре года назад увидел, - признается чемпион, - но здесь такие наставники, что очень легко и быстро всему учишься. Работа интересная и сложная, много адреналина, взаимодействие с животными требует упорства, терпения, особого мышления.

- Родные удивились, что вы из виртуальной реальности в седло пересели?

- Конечно! Но в Орел болеть за меня приезжали отец с сестрой, остались под большим впечатлением.

Евгений – одновременно уникальный и типичный пример для «Мираторга». Вот такой парадокс. За четыре года он не просто кардинально сменил род занятий, но и добился максимальных высот – третий, высший разряд, победитель родео. Это невероятно, но в агрохолдинге так происходит с каждым, кто любит свое дело.

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