Брянскэнерго в 2023 году от древесно-кустарниковой растительности расчистит более 1790 га просек ВЛ

Фото: ПАО «Россети Центр».

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы по расчистке просек ВЛ-0,4-110кВ от древесно-кустарной растительности за пять месяцев 2023 года.

За отчетный период энергетики провели расчистку на площади 794 га, что составляет 175% от календарного плана пяти месяцев 2023 года. Всего в 2023 году планируется расчистить 1 792 га площади. Самые масштабные мероприятия по расчистке запланированы в Брянском, Унечском, Трубчевском, Новозыбковском, Погарском, Суражском, Клетнянском и Жуковском районах.

Около 70% линий электропередачи в Брянской области проходят по лесным массивам, поэтому частыми причинами отключения воздушных линий являются падение деревьев и веток на провода. Именно поэтому мероприятиям по расчистке просек ВЛ-0,4-110кВ от древесно-кустарной растительности обязательно проводятся и при подготовке к осенне-зимнему периоду.

Основной объем работ – 86%, запланированных на 2023 год, будет исполнен с помощью 12 мульчеров. Оставшуюся расчистку произведут вручную.

«Расчистка просек – обязательное мероприятие, которое энергетики выполняют в рамках реализации программы эксплуатации и ремонта. Ее цель – подготовка электросетевого комплекса региона к надежной и бесперебойной работе в осенне-зимний период», – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков.