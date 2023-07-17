Тверские энергетики участвуют в строительстве трассы Москва – Санкт-Петербург

Фото: ПАО «Россети Центр».

Филиал «Россети Центр» – «Тверьэнерго» выполнил работы по переустройству воздушных линий электропередачи 110 кВ на участке «Северный обход Твери» скоростной автомобильной дороги «Москва – Санкт-Петербург».

Все схемы электроснабжения были организованы «Тверьэнерго» в четком соответствии с графиками монтажных работ, что обеспечило беспрерывность строительства.

В общей сложности в рамках прокладки автомагистрали Москва – Санкт-Петербург тверскими энергетиками будет выполнено переустройство еще 19 воздушных линий 35-110 кВ, смонтировано порядка 2,7 км провода, установлено 24 новых анкерных опоры ЛЭП и 2644 изолятора.

«Энергетики всегда с высокой ответственностью подходят к реализации важных для нашей страны проектов. Новый транспортный коридор существенно сократит время в пути, а также создаст дополнительные возможности для развития инфраструктуры и социально-экономического потенциала Тверской области», – отметил генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.