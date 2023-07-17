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Общество17 июля 2023 19:07

На должность заместителей губернатора Брянщины согласовали кандидатуры Валентины Мироновой и Александра Протченко

Окончательное решение депутаты примут на следующем заседании
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

На должность заместителей губернатора Брянщины согласовали кандидатуры Валиетины Мироновой и Александра Протченко. 17 июля состоялось заседание комитета Брянской областной Думы по законодательству и местному самоуправлению. Об этом сообщают в пресс-службе заксобрания.

Окончательное решение об их назначении депутаты примуто на очередном заседании областной Думы

Кроме того, во время заседания комиетта на должность мирового судьи судебного участка № 43 Навлинского района одобрили кандидатуру Татьяны Литвиновой. А в судебный участок №40 Комаричского района – Оксаны Атамамедовой.

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