На должность заместителей губернатора Брянщины согласовали кандидатуры Валентины Мироновой и Александра Протченко

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

На должность заместителей губернатора Брянщины согласовали кандидатуры Валиетины Мироновой и Александра Протченко. 17 июля состоялось заседание комитета Брянской областной Думы по законодательству и местному самоуправлению. Об этом сообщают в пресс-службе заксобрания.

Окончательное решение об их назначении депутаты примуто на очередном заседании областной Думы

Кроме того, во время заседания комиетта на должность мирового судьи судебного участка № 43 Навлинского района одобрили кандидатуру Татьяны Литвиновой. А в судебный участок №40 Комаричского района – Оксаны Атамамедовой.