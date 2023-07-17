В Брянске отметили 106-ю годовщину со дня рождения летчика Павла Камозина

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске отметили 106-ю годовщину со дня рождения дважды Героя Советского Союза, почетного гражданина города Брянска, летчика Павла Камозина. Торжественный митинг провели в Бежицком районе в одноименном сквере. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Память Павла Михайловича почтили его внуки и правнуки, коллеги и ученики по аэроклубу, учащиеся школы №11. Участники митинга тепло вспоминали нашего прославленного земляка.

- Город Брянск четко ассоциируется с именем Павла Камозина, - сказала глава Бежицкой районной администрации Татьяна Гращенкова. - Он поистине был летчиком-асом, все его поступки и служба являются примером для сотен летчиков многих поколений.

Память Павла Камозина почтили минутой молчания, к его бюсту возложили цветы.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Наша справка:

Первый боевой вылет (а всего их было 186) младший лейтенант Камозин совершил на второй день войны - 23 июня 1941 года. Он провел 90 воздушных боев, лично сбил 35 самолётов противника и 13- в составе группы. Пожалуй, самым знаменитым его вылетом стало 31 декабря 1943, когда при возвращении из воздушной разведки Камозин сбил «мессершмитт» с 18-ю немецкими генералами. Сегодня в Бежице имя Камозина носят улица, школа, два музея, две общественные организации, аэроклуб.