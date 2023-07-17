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Общество17 июля 2023 12:46

Антонина Дудина из Брянского района победила в конкурсе «Лучший учитель»

Размер премии составляет 200 тысяч рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Антонина Дудина из Брянского района победила в конкурсе на присуждение премий лучшим учителям общеобразовательных организаций за достижения в педагогической деятельности в 2023 году. Она преподает русский язык и литературу в лицее №1. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Конкурс проводят ежегодно. Его учредителем является Министерство просвещения РФ. Размер премии составляет 200 тысяч рублей.

Напомним, еще раньше Антонина Дудина победила в номинации конкурса «Лучший учитель». Она раскрыла свои профессиональные навыки, показала творческий подход к обучению и энтузиазмом.

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