Антонина Дудина из Брянского района победила в конкурсе «Лучший учитель»

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Антонина Дудина из Брянского района победила в конкурсе на присуждение премий лучшим учителям общеобразовательных организаций за достижения в педагогической деятельности в 2023 году. Она преподает русский язык и литературу в лицее №1. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Конкурс проводят ежегодно. Его учредителем является Министерство просвещения РФ. Размер премии составляет 200 тысяч рублей.

Напомним, еще раньше Антонина Дудина победила в номинации конкурса «Лучший учитель». Она раскрыла свои профессиональные навыки, показала творческий подход к обучению и энтузиазмом.