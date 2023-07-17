В Брянской области в 18-й раз проведут фестиваль «Три колодца-2023»

Фото: фестиваль "Три колодца", vk.com.

В Брянской области с в 18-й раз проведут фестиваль «Три колодца-2023». Праздник бардовской песни пройдет с 21 по 23 июля в Дятьковком районе у родника с одноименным названием.

Посвятят событие 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков и 85-летнемуо юбилею Владимира Высоцкого.

Свои песни исполнят брянсике барды, а также музыканты из других уголков страны. Также ожидают гостей из Москвы, Рязани, Орла, Курской области, Санкт-Петербурга и Смоленска.

Возрастное ограничение – 12+