В Брянске открылась фотовыставка Натальи Книжниковой «Склонение времен»

В адрес Натальи Павловны прозвучало множество слов благодарности и восхищения. Фото: Светлана ЛОГИНОВА.

В Брянске открылась персональная фотовыстака председателя фотоклуба «Брянская улица» Натальи Книжниковой. Событие состоялось в субботу, 15 июля, в городском выставочном зале на бульваре Гагарина.

Выставка посвящена личному восприятию течения жизни мастером. В экспозиции представлено много портретов, а также природные пейзажи и натюрморты. Источником вдохновения для Натальи Книжниковой стали стихотворения Арсения Тарковского, Булата Окуджавы, Евгения Евтушенко, Владимира Высоцкого, Жака Бреля и Ханса Берли. Великой нежностью, которая, по мнению мастера, обнимает мир, пронизана каждая работа.

Фотограф с удовольствием отвечала на вопросы гостей. Фото: Светлана ЛОГИНОВА.

- Выставку посвящаю нашему фотоклубу "Брянская улица" и Городскому выставочному залу, сказала Наталья Книжникова. - Они составляют значимую часть моей жизни последние 15 лет. Спасибо за вдохновение. Люблю вас, родные. Великая нежность обнимает мир. Вопреки всему...

Все, кто пришли на открытие выставки, получили массу позитивных и незабываемых эмоций. Присутствовавшие с интересом слушали рассказы мастера о том, как она создает свои работы, где черпает вдохновение. Посетители не переставали восхищаться талантом фотографа. В адрес Натальи Павловны прозвучало множество слов благодарности и восхищения.

Посетители выставки с интересом слушали рассказы мастера о том, как она создает свои работы. Фото: Светлана ЛОГИНОВА.

- Получила настоящее эстетическое удовольствие от увиденного, услышанного и прочувствованного на вашей выставке, - сказала одна из посетителей Ольга Куликова. - Как все было органично : ваши творения - фотокартины, фотопроизведения в обрамлении вашего рассказа, очень точного стихотворного, музыкального, исполнительского сопровождения. Какое удовольствие было слушать, наблюдать и разделять Ваши эмоции. Благодарю от всей души вас за ваше творчество, за глубину, юмор и самоиронию, за доброту и за "созвучие" во вкусах!

В экспозиции представлено много портретов, а также природные пейзажи. Фото: Светлана ЛОГИНОВА.

Увидеть и оценить по достоинству работы мастера пришли не только простые горожане, а также друзья и коллеги Натальи Павловны. Талантливого фотографа осыпали комплиментами, цветами и подарками.

Кстати, у каждого желающего есть уникальная возможность заглянуть в выставочный зал и окунуться в атмосферу вдохновения, красоты и великой нежности.

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