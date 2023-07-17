В брянский Севск прибыл ковчег с мощами святых Петра и Февронии Муромских

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

В Петропавловский храм брянского Севска привезли мощи святых князей Петра и Февронии Муромских. Ковчег доставили по благословению Митрополита Брянского и Севского Александра 16 июля. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

Святыню у ворот встретили настоятель храма и благочинный Севского церковного округа протоиерей Владимир Сафронов вместе с прихожанами и духовенством. Он совершил Крестный ход и молебен святым покровителям супружеских отношений.

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

Верующие могут поклониться ковчегу до 23 июля с 9:00 до 20:00.