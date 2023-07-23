Фото: Музей-заповедник Ф. И. Тютчева «Овстуг».

В брянском Овстуге прошел плэнер «Русская Атлантида». Событие состоялось в музее-заповеднике Федора Тютчева. Об этом сообщают в учреждении культуры.

Для участников плэнера провели обзорную экскурсию по дому-музею Федора Тютчева. После художники расположились в приусадебном парке, где изображали картины живописной природы Овстуга.

Музей-заповедник Ф. И. Тютчева «Овстуг»

- Проект «Русская Атлантида» на сегодня является самым массовым творческим движением художников-пейзажистов в России, в котором приняли участие более тысячи живописцев, - сказали в музее-заповеднике Федора Тютчева «Овстуг».

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