Фото: Музей-заповедник Ф. И. Тютчева «Овстуг».
В брянском Овстуге прошел плэнер «Русская Атлантида». Событие состоялось в музее-заповеднике Федора Тютчева. Об этом сообщают в учреждении культуры.
Для участников плэнера провели обзорную экскурсию по дому-музею Федора Тютчева. После художники расположились в приусадебном парке, где изображали картины живописной природы Овстуга.
Музей-заповедник Ф. И. Тютчева «Овстуг»
- Проект «Русская Атлантида» на сегодня является самым массовым творческим движением художников-пейзажистов в России, в котором приняли участие более тысячи живописцев, - сказали в музее-заповеднике Федора Тютчева «Овстуг».
Возрастное ограничение – 12+