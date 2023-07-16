Фото: ФК "Динамо Брянск", скриншот видео.

Брянское «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром-2». Брянские футболисты принимали гостей на своем поле. Матч завершился со счетом 1:1. Голы забили в первом тайме.

Фото: ФК "Динамо Брянск", скриншот видео.

Поболеть за футболистов пришли больше трех тысяч человек.

- Сильный соперник, достойная очень игра была, могли победить, но немного не повезло, - поделился своими впечатлениями после матча один из болельщиков ВКонтатке. - Нужно идти дальше и принимать других не менее хороших соперников

Следующий матч сине-белые сыграют 23 июля в Ульяновске. Брянские футболисты сразятся с местным клубом ФК «Волга».

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