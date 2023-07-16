Фото: ФК "Динамо Брянск", скриншот видео.
Брянское «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром-2». Брянские футболисты принимали гостей на своем поле. Матч завершился со счетом 1:1. Голы забили в первом тайме.
Фото: ФК "Динамо Брянск", скриншот видео.
Поболеть за футболистов пришли больше трех тысяч человек.
- Сильный соперник, достойная очень игра была, могли победить, но немного не повезло, - поделился своими впечатлениями после матча один из болельщиков ВКонтатке. - Нужно идти дальше и принимать других не менее хороших соперников
Следующий матч сине-белые сыграют 23 июля в Ульяновске. Брянские футболисты сразятся с местным клубом ФК «Волга».
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