Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области обучили 14 новых добровольцев поисково-спасательного отряда

«Лиза Алерт». В субботу, 15 июля, в парке Уральских добровольцев в городе Унеча прошли занятия. Об этом сообщают добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт».

На учения собрались 14 ребят из Унечи, Новозыбкова и Клинцов. Их разделили на две группы и ознакомили с базовыми методиками городского и лесного поисков. Также они на практике освоили методику работы на отклик, научились пользоваться компасом, познакомились с устройством и правилами работы с навигатором и рацией.

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

- У некоторых из новых добровольцев уже имеется опыт выполнения автономных задач под руководством инфоргов и координаторов, - говорят добровольцы «Лизы Алерт». - Очень приятно, что ребята проявляют интерес и активно задавали вопросы.