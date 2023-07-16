Брянский ансамбль «Вязанка» выступил с концертом в доме-интернате

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Народно-эстрадный ансамбля «Вязанка» выступил с концертом в Брянском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Руководит коллективом артистов Елена Шалаевой. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Жильцы дома-интерната были очень рады талантливым гостям. Их восхитили исполненные музыкальные номера. Они попросили «Вязанку» почаще приезжать к ним.

Организовал музыкальный праздник для пожилых людей комитет по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.

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