Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
«День брянского поля-2023» продолжает удивлять сельскохозяйственными достижениями. В субботу, 15 июля, в Выгоничском районе на территории аграрного госуниверситета сегодня, продолжает работать крупнейшая сельскохозяйственная выставка региона.
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
Привлекают гостей и посетителей экспозиции аграрной техники, средств защиты растений, Город мастеров и творения народных умельцев. На игровых площадках резвится детвора.
Кстати, сельскохозяйственные достижения можно не только посмотреть, приобрести, но и попробовать. К примеру, такая возможность была у посетителей экспозиции сырной продукции.
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
Многоголосьем брянских коллективов наполнился «День брянского поля-2023». Артисты исполняли народные, популярные песни и пляски.
Возрастное ограничение – 0+
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.