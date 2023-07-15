Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

«День брянского поля-2023» продолжает удивлять сельскохозяйственными достижениями. В субботу, 15 июля, в Выгоничском районе на территории аграрного госуниверситета сегодня, продолжает работать крупнейшая сельскохозяйственная выставка региона.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Привлекают гостей и посетителей экспозиции аграрной техники, средств защиты растений, Город мастеров и творения народных умельцев. На игровых площадках резвится детвора.

Кстати, сельскохозяйственные достижения можно не только посмотреть, приобрести, но и попробовать. К примеру, такая возможность была у посетителей экспозиции сырной продукции.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Многоголосьем брянских коллективов наполнился «День брянского поля-2023». Артисты исполняли народные, популярные песни и пляски.

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