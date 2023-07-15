Бюджет Брянщины за первое полугодие 2023 года пополнился на 47,8 млрд рублей

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Бюджет Брянщины за первое полугодие 2023 года пополнился на 47,8 миллиарда рублей. Темп роста налоговых и неналоговых доходов составил 121,5 %. Бюджет региона сохраняет социальную направленность. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

Глава брянского региона провел рабочую встречу с аудитором Счетной палаты Российской Федерации Светланой Орловой.

- Светлана Юрьевна отметила, что, несмотря на исполнение бюджета в условиях санкционного давления и необходимости адаптации экономики к новым реалиям, областной бюджет за 2022 год исполнен с хорошим результатом, на который повлияли слаженная работа всех ветвей власти, помощь федерального центра, накопленный запас прочности, - сказал Александр Богомаз.

В Брянской области реализуют 22 государственных программы. Общий объем финансирования госпрограмм на 2023 год составил 91,1 миллиарда рублей. В первом полугодии 2023 года на их реализацию затратили 37.7 миллиарда рублей.

На развитие образования Брянщины выделили 9,7 миллиарда рублей, здравоохранения – 7.1 миллиарда рублей, социальной и демографической политики – 6.3 миллиарда рублей.

- Всего на расходы программ социального блока направлено 24,9 миллиарда рублей, что составляет 57,2 % общего объема расходов и 66 % программных расходов бюджета за первое полугодие 2023 года, - отметил глава брянского региона.

В этом году в бюджете области предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 34 региональных проектов Брянской области с общим объемом финансирования в сумме 13,5 миллиарда рублей.

Большую часть денежных средств планируют направить на реализацию национальных проектов в регионе: «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Образование», «Демография».