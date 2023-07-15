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Звезды15 июля 2023 11:58

В Брянской области проводят конкурс среди музеев «Живая старина»

Проект направлен на сохранение народных традиций
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: департамент культуры Брянской области.

Фото: департамент культуры Брянской области.

В Брянской области проводят конкурс среди музеев «Живая старина». В нем участвует 31 музей, комната и уголок, созданные в культурно-досуговых учреждениях региона. Конкурс организовал методический центр «Народное творчество». Его цель – сохранить народные традиции. Об этом сообщают в департаменте культуры Брянской области.

Заявки принимали с апреля по май. С 30 июня приступил к работе экспертный совет.

Посмотрели восемь проектов-презентаций. Это – учреждения из Злынковского, Новозыбковского, Клетнянского, Жирятинского, Почепского и Мглинского районов. В проектах рассказывают о традициях каждого района, в том числе и об устном народном творчестве, промыслах, ремеслах, особенностях хранения урожая. Показали и экспонаты музеев.

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