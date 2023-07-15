Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В регионе в 14-й раз проходит «День брянского поля». В восьмой раз праздник сельскохозяйственных достижений проводят в Кокино на базе Брянского аграрного университета. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор брянской области Александр Богомаз.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

На сельскохозяйственной выставке больше 200 компаний делятся опытом и достижениями. Общая площадь посевов на демонстрационных делянках - 80 гектаров, представлено больше 260 делянок сортов и гибридов по основным возделываемым в регионе сельскохозяйственным культурам, в том числе 70 сортов картофеля.

- Объем производства продукции сельского хозяйства в прошлом году составил 134,2 миллиарда рублей, а индекс производства продукции сельского хозяйства - 110,7 %, превысив значения по ЦФО и России в целом, - рассказал Александр Богомаз. -. И уже за пять месяцев этого года индекс производства продукции сельского хозяйства составил 116,4 %.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

На Брянщине выращивают 15% картофеля, произведенного в Российской Федерации.

- Это каждый седьмой килограмм, у нас первоее место в стране, - добавил глава брянского региона. - Зерна производим в 2,5 раза больше, чем в лучшие годы советской власти. Мы занимаем первое место в стране по урожайности рапса, кукурузы, четвертое место - по урожайности зерновых и зернобобовых.