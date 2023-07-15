Фото: заповедник "Брянский лес".

В заповеднике «Брянский лес» открыли экологическую тропу "История леса". Еще раньше в усадьбе заповедника прошел праздник для детей. День рождения «Брянского леса» отметил 150 посетителей. Об этом сообщают сотрудники заповедника.

Брянской области уже 36 лет существует федеральная особо охраняемая природная территория: заповедник «Брянский лес». Дата его создания - 14 июля 1987 года. Главной задачей основания было сохранение и изучение части лесного массива в междуречье Десны и Неруссы. Заповедник «Брянский лес» - это маленькая часть большого леса, который в науке называют Брянским лесным массивом.

Фото: заповедник "Брянский лес".

За годы работы заповедник реализовал несколько крупных природоохранных проектов. В первую очередь, это уникальный проект по восстановлению почти исчезнувшей на Брянщине популяции бурого медведя. Кроме того, благодаря усилиям «Брянского леса» вновь в регионе появилась редкая русская выхухоль. Сегодня актуален проект восстановления вольноживущей популяции зубра. Сейчас в заповеднике обитает уже более 140 зубров. Заповедник «Брянский лес» бережет не только природное, но и культурно-историческое наследие региона. Все это является основой для развития экологического туризма на Брянщине.