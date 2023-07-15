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Общество15 июля 2023 7:42

В военном центре БГИТУ провели учебные сборы для студентов

Прошли практические занятия по тактической подготовке
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Военный учебный центр при БГИТУ", vk.com.

Фото: "Военный учебный центр при БГИТУ", vk.com.

В военном центре Брянского государственного инженерно-технологического университета провели учебные сборы для студентов. Студенты проходят военную подготовку в вузе, об этом сообщают в образовательном учреждении.

Во время учебных сборов провели занятия по тактической подготовке. Студенты отработали приемы. Которые применяют в бою солдаты.

Также студентов научили изготавливаться к бою из различных положений. А еще - передвигаться перебежками и переползаниями.

Возрастное ограничение – 16+

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