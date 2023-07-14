Фото: РИА "Стрела".

На подворьях «Дня Брянского поля-2023» представили достижения сельского хозяйства. По традиции перед главными воротами выставки гостей встретили русским караваем. Во главе делегации – губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В рамках брянского Дня поля представили передовые технологии производства, хранения и переработки картофеля, овощной продукции, сельхозтехника для возделывания, уборки культур и системы защиты растений.

А еще продемонстрировали сорта выведенные ведущими селекционными центрами зерновых и зернобобовых, технических культур, картофеля и овощей.

Торжественная церемония открытия традиционно состоялась на специально построенной сцене. Аграриям, показавшим значительные успехи в сельхозпроизводстве, вручили награды. Прошел концерт.

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