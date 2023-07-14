В Брянской области при обстреле ВСУ Белой Березки погибла пожилая женщина

Фото: "Белая Березка", vk.com.

В Брянской области ВСУ обстреляли поселок Белая Березка. Удар пришелся на Трубчевский район. Погибла 83-летняя женщина. Три человека ранены и среди них 16-летний парень. Об этом 14 июля сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

Фото: "Белая Березка", vk.com.

- К сожалению, погибла женщина 1939 года рождения, - рассказал глава брянского региона. - Три человека, среди которых 16-летний подросток, получили ранения легкой степени. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также из-за обстрела загорелись три жилых дома. На месте работают оперативные службы. Устраняют последствия обстрела.