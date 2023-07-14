В Брянской области капитально отремонтировали Юшинский ФАП

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Севском районе капитально отремонтировали Юшинский фельдшерско-акушерский пункт. Полностью обновили инженерные сети и электропроводку, установили новые двери, оконные блоки и сантехническое оборудование, заменили покрытие полов, стен и потолков, отделали фасад здания. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Купили мебель и новое медицинское оборудование. В Юшинском ФАПе медицинскую помощь получают 154 человека из пяти населенных пунктов.

Капитальный ремонт здесь провели по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».