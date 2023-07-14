В Брянске отметят годовщину со дня рождения Павла Камозина

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 16 июля отметят годовщину со дня рождения Павла Камозина. В 10 часов тура пройдет митинг, посвященный 106-ой годовщине со дня рождения дважды Героя Советского Союза, Почетного гражданина города Брянска Павла Михайловича Камозина. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В сквере имени Камозина у мемориала «Героям-летчикам земли Брянской» будут работать книжная выставка, а также выставки авиамодельной техники и парашютно-десантного снаряжения.

Лекторы расскажут всем желающим историю всех летчиков, представленных на мемориале. Также в сквере прозвучит радиоэфир в честь подвига прославленных асов.

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