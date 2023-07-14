Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

На сельскохозяйственную выставку «День Брянского поля-2023» сделают бесплатный проезд. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Отправление автобусов от остановки «Телецентр» (площадка справа от кольца) в 10:00 и 10:15. Обратные рейсы в Брянск с парковки выставки в Кокино отправятся в 13:00 и 13:30.

Напомним, событие состоится 14 и 15 июля в Кокино на базе Брянского государственного аграрного университета.

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