Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянский «Поезд здоровья» работает в подшефной Брянке. Уже в первый день брянские медики приняли больше 100 пациентов. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Много лет местное население не имело возможности проходить полный профилактический осмотр. Теперь у них есть возможность получить качественное медицинское обслуживание. Все это благодаря шефской помощи из Брянской области, реализации проекта партии Единая Россия «За здоровое будущее», а также программе Правительства Российской Федерации по оказанию помощи новым территориям у жителей города Брянки.

Кроме диспансеризации брянские медики для своих коллег проведут обучающие семинары.

- Пройдя осмотр, жители не расходятся, долго беседуют с врачами, благодарят их за внимание и профессионализм, говорят о том, что такой заботы не только о физическом, но и о душевном здоровье они не чувствовали к себе несколько десятилетий, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Диспансеризацию взрослого населения Брянки высококвалифицированные специалисты в мобильных пунктах, оснащенных лабораторией, диагностическим оборудованием будут проводить в течение месяца.

Напомним, «Поезд здоровья» отправился в Брянку 10 июля. В составе мобильной бригады выехали 11 врачей.