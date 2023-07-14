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Общество14 июля 2023 6:48

В Брянске по улице Воровского у дома №10 установили пандус

Это жизненно необходимо для проживающих здесь трех инвалидов
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске по улице Воровского у дома №10 установили пандус. Городские коммунальщики сдали устройство в эксплуатацию. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Пандус уже опробовали и оценили по достоинству.

- Спасибо городской власти за обустройство пандуса, - говорит Светлана левша. -- Долгое время нам приходилось жить в четырех стенах, а теперь у нас есть реальная возможность выехать на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, пообщаться с соседями, просто поехать по своим делам.

Также городские власти планируют сделать такую же установку в доме 39 по улице Ромашина.

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