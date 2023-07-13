Брянские эксперты выразили свое мнение о расширении в России формата электронного голосования

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В 2023 году в 24 регионах применят федеральную систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В шести регионах эту процедуру уже используют, а в 18 регионах случай применения этого формата голосования будет первым. Практика использования ДЭГ распространяется с каждым годом и уже в скором времени станет повсеместной и привычной для всех областей, краев и республик России.

Свое мнение по данному вопросу выразили и брянские участники федерального «Экспертного клуба».

Руководитель общественного движения, социальный предприниматель Руслан Егоров считает, что дистанционное электронное голосование – пример активного внедрения цифровизации в тех или иных областях жизни современного общества и государства.

- Несмотря на неумолкающие споры по поводу плюсов и минусов данного формата избирательной компании, нельзя не отметить высокую степень его легитимности и доступности, что, несомненно, влияет на процентные показатели как уровня явки на электронные избирательные участки, так и результативность голосования, - сказал Руслан Александрович.

Также эксперт считает, что дистанционное электронное голосование позволит повысить избирательную грамотность электората и компетенцию всех участников избирательного процесса.

Ректор БГИТУ Валерий Егорушкин уверен, что система дистанционного электронного голосования будет принята массами избирателей как надёжный и полезный инструмент, позволяющий принять активное участие в избирательном процессе.

- Люди совершенно спокойно доверяют «телефону» свои сбережения – пользуются приложениями мобильных банков, оплачивают коммунальные платежи, налоги, штрафы, - говорит Валерий Алексеевич. - Люди получают через приложения справки и выписки, передают запрашиваемые документы и взаимодействуют по другим весьма важным, иногда жизненно важным вопросам.

Депутат Караческого совета народных депутатов ВладимирЧашников считает, что появление дистанционного электронного голосования абсолютно логично. По его мнению, эта возможность должна значительно увеличить активность избирателей.

- Второй фактор – сформировавшаяся уже привычка выражать свое мнение посредством площадок в Интернете, - говорит Владимир Владимирович. - Поставить «лайк» – это естественное, привычное действие. И, думаю, многие «спящие избиратели» с удовольствием проснутся, чтобы «лайкнуть» на выборах поддерживаемого кандидата или партию.