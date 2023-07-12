Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области, скриншот видео.

Брянские автоинспекторы помогли мужчине довезти беременную супругу до перинатального центра Житель Дятьковского района ночью 5 июля спешил довезти жену, у которой уже начались схватки, до медицинского учреждения.

В Поселке Новые Дарковичи мужчина встретил дежурный экипаж сотрудников ДПС – Юрия Малова и Игоря Королева. Он попросил их помочь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Полицейские сопроводили автомобиль с беременной женщиной до перинатального центра в Бежицком районе Брянска. Благодаря действиям автоинспекторов, женщине своевременно оказали необходимую помощь.

Инспекторы ДПС приехали и на выписку новорожденного. Они подарили женщине букет цветов, а сыну Давиду игрушку - полицейский автомобиль.

- Большое спасибо сотрудникам ГИБДД за то, что они оказали такую необходимую и своевременную помощь,- сказал счастливый папа Роман