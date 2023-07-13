Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Военным комиссаром Брянской области стал Ильфат Абзалов. Он приступил к исполнению должностных обязанностей. Об этом 13 июля на своей странице ВКонтатке сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Марат Наилевич Урмансов будет работать в другом регионе. Глава брянского региона поблагодарил его за службу в сложное время и достижение высоких результатов в работе.

- Новый руководитель имеет большой профессиональный и жизненный опыт, обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы удержать взятую высокую планку в организации деятельности военных комиссариатов в нашем регионе, - сказал Александр Богомаз.

Брянщина занимает первое место первое место среди регионов Западного военного округа по призыву граждан на военную службу и второе место - по России.