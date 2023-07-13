В Брянской области участник СВО Артем Шкляревич и его избранница создали семью

Фото: "Подслушано в Климово", vk.com.

В Брянской области, в Климове, участник специальной военной операции на Украине Артем Шкляревич и его избранница создали семью. Об этом сообщают ВКонтакте в одной из групп.

Свои отношения молодые люди узаконили именно в День семьи, любви и верности, 8 июля. Заявление пара подавала почти год назад.

Начальник отдела ЗАГС Е.Гучанова вручила счастливым супругам свидетельство о заключении брака. Она поздравила пару с этим знаменательным событием в жизни

Знаковое событии вместе с молодоженами разделил и первый заместитель главы районной администрации А. Рожков. Он пожелал влюбленным сохранить чувства на долгие года. Молодожены получили памятный подарок, а вместе с ним - букет ромашек.