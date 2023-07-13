В Брянске строящийся Славянский мост готов на 85 процентов

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске строящийся Славянский мост на набережной готов на 85 процентов. Представитель строительной компании пообещал, что работы завершат в кратчайшие сроки. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Строителям осталось установить русловую опору и два пролетных строения. Здесь же укладывают верхний слой асфальтового покрытия, строят тротуары.

Остро стоит вопрос организации транспортного движения на перекрестке улиц Горького и Калинина. Очевидно, что с запуском моста интенсивность движения возрастет. Губернатор Александр Богомаз и руководство города рассмотрели варианты решения этой важной проблемы. Учли и пожелания автомобилистов, которые предлагают сделать в этом месте кольцевое движение. Это, по мнению водителей, поможет избежать пробок. Губернатор поручил найти самое эффективное решение, которое устроит и водителей, и пешеходов.