В Брянске разрушенный фасад ДК железнодорожников грозит бедой

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска разрушенный фасад здания Дома культуры железнодорожников представляет опасность для горожан. Его ремонт обойдется в 29 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Угрозу для людей, особенно детей, представляют падающие с фасада куски штукатурки и кирпича. Тем более, что рядом с домом культуры находится детская площадка. Руководитель учреждения культуры Людмила Гончарова, чтобы избежать беды, распорядилась по кольцу здания разместить оградительную ленту и таблички «Опасно».

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Уникальное историческое здание возвели в 1955 году. Дворец является центром культурной жизни горожан, но его сегодняшнее состояние требует капитального ремонта.

Многое, конечно, здесь сделано силами сотрудников учреждения, депутатов и железнодорожников.Отремонтировали классы, привели в порядок сцену, купили компьютеры и новые микрофоны, благоустроили территорию возле ДК. При помощи губернатора Александра Богомаза обновили крышу здания.

На месте побывал вице-мэр Сергей Антошин.

- Дворец культуры – это центр притяжения Фокинского района, - сказал Сергей Сергеевич. - Социально-значимый объект, который важен не только для жителей района, но и для всего города. Я приехал не для того, чтобы просто поговорить и уехать. Будем прорабатывать варианты привлечения средств из областного бюджета.

Теперь перед руководителями города стала дилемма: отремонтировать подземный переход на «Полтиннике» или Дворец культуры железнодорожников? Объём необходимого финансирования на эти объекты примерно одинаковый.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- В городской казне денег на все нужды Брянска катастрофически не хватает, - поясняют в мэрии города. - Приходится выбирать, взвешивать все «за» и «против». На помощь приходят простые расчеты. Переходом на «Полтиннике» пользуются не так уж много людей. А через ДК ЖД проходит в год 160 тысяч участников всевозможных мероприятий – это официальные цифры. Восемьсот человек сегодня заняты в 40 кружках, клубах, классах учреждения. Самому младшему чуть больше трех лет, самому старшему – 80.