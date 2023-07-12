Брянск осветят больше 12 тысяч новых фонарей

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске заменят больше 12 тысяч светильников на энергоэффективные и установят новое освещение на улицах города. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- Главная задача - создать современную городскую систему освещения, при этом все работы будут проведены в рамках действующих контрактов с городской администрацией по содержанию и эксплуатации сетей наружного освещения, - сказал глава брянского региона.

Кроме того, в этом году реализуют проект о модернизации транспортной инфраструктуры брянского троллейбусного управления. Он предусматривает строительно-монтажные работы и замену оборудования на тяговых подстанциях, а также капитальный ремонт кабельных линий.

Закупают новые троллейбусы. Сейчас по улицам города курсируют 20 новых «Авангардов» и 14 «Адмиралов».