Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

Брянский врач Владимир Киселев стал призером Всероссийского конкурса. В Минздраве России определили победителей Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 2023 года. Об этом сообщают в департаменте здравоохранения Брянской области.

Владимир Николаевич - врач-фтизиатр Брянского областного противотуберкулезного диспансера. Он занял вторе место в номинации «Лучший фтизиатр». Такое решение приняла Центральная конкурсная комиссия. Победители получат денежное поощрение.