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Общество12 июля 2023 12:17

На Брянщине появятся три заслуженных машиностроителя

Наградить людей труда решили на заседании комитета областной Думы
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянске в среду. 12 июля, прошло заседание комитета по промышленности, строительству, связи, предпринимательству и собственности Брянской областной Думы. Депутаты единогласно проголосовали за присвоение почетного звания «Заслуженный машиностроитель Брянской области». Об этом сообщают в пресс-службе регионального заксобрания.

Звание присвоили троим жителям региона. Это - заместитель генерального директора по производству и продажам АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» Виталий Кузнецов, гендиректор ОАО «Брянсксантехника» Николай Скрабов и главный конструктор ООО «НовоТехРейл» Владимир Спорыш.

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