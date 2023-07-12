Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 июля 2023 10:41

В брянской Навле в кардиокабинет больницы пришло новое оборудование

Фельдшерско-акушерские пункты дооснастили автоматическими дефибрилляторами
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянской Навле в кардиокабинет больницы пришло новое оборудование. В центральной районной больнице продолжают укреплять материально-техническую базу. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Фельдшерско-акушерские пункты дооснастили автоматическими дефибрилляторами, тонометрами внутриглазного давления, спиростестами, укладками первой помощи, воздушными стерилизаторами, напольными медицинскими весами. Кардиологический кабинет оборудован анализатором кардиомаркеров и экспресс-коагулометром. Все это позволяет оказывать населению более качественную медицинскую помощь.

Структурные подразделения Навлинской ЦРБ оснащают новым оборудованием в соответствии со стандартами Министерства здравоохранения.

КАРТИНА ДНЯ