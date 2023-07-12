Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянской Навле в кардиокабинет больницы пришло новое оборудование. В центральной районной больнице продолжают укреплять материально-техническую базу. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Фельдшерско-акушерские пункты дооснастили автоматическими дефибрилляторами, тонометрами внутриглазного давления, спиростестами, укладками первой помощи, воздушными стерилизаторами, напольными медицинскими весами. Кардиологический кабинет оборудован анализатором кардиомаркеров и экспресс-коагулометром. Все это позволяет оказывать населению более качественную медицинскую помощь.

Структурные подразделения Навлинской ЦРБ оснащают новым оборудованием в соответствии со стандартами Министерства здравоохранения.