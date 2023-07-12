Фото: Музей-заповедник «Овстуг», vk.com.

В брянском Овстуге пройдут «Гамолинские чтения-2023». Событие посвятили амяти основателя и первого директора музея-заповедника, Заслуженного учителя РСФСР, Почетного гражданина Брянской области, Владимира Гамолина. Его приурочат к Году педагога и наставника и проведут в форме конференции. Об этом сообщают в музее-заповеднике Ф.И. Тютчева «Овстуг».

Конференция в Овстуге пройдет 22 сентября. Ее тема - Роль личности учителя в истории и культуре Брянского края и России в конце XIX – начале XXI века». В музее ждут учителей, преподавателей, руководителей органов управления образования, сотрудников государственных, муниципальных, школьных и общественных музеев .

Наша справка:

Владимир Данилович Гамолин, чье имя неразрывно связано с судьбой тютчевского Овстуга, родился 21 января 1930 года, а ушел из жизни 17 сентября 2003 года.

Он был энтузиастом по натуре, человеком необыкновенного трудолюбия. Владимир Гамолин стоял у истоков возрождения памяти Ф.И. Тютчева на Брянщине. Под непосредственным руководством Владимира Даниловича открыли комнату-музей Ф.И. Тютчева, возродили тютчевский парк, где ежегодно, начиная с 1961 года, проходят праздники поэзии. В 1986 году в Овстуге восстановили родовой дом Тютчевых. Целью жизни для него стало пробудить и поднять общественность села, города, области на воскрешение памяти великого поэта.

Из под пера Владимира Гамолина в свет вышли три поэтических сборника: «Струны сердца» (Брянск, 1993), «В сердце – Россия» (Брянск, 1996), «Духовности святые рубежи» (Москва, 2004).

Владимир Данилович - заслуженный учитель РСФСР, отличник народного просвещения, почетный гражданин Брянской области и Жуковского района, лауреат Всероссийской литературной премии имени Ф.И.Тютчева «Русский путь», лауреат Всероссийского фонда «Стойкость», кавалер ордена Почета.

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