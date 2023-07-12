В Брянской области увековечили память погибшего в зоне СВО Владимира Петрухина

Фото: "Жуковские новости32".

В Жуковском районе увековечили паять погибшего во время специальной военной операции на Украине Владимира Петрухина. В деревне Гришина Слобода на фасаде школы установили памятную табличку. Об этом сообщает издание «Жуковские новости32».

На передовую он отправился осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации. Жизнь нашего земляка оборвалась в 30 лет. Мужчина погиб 13 апреля. Его со всеми почестями похоронили на Жуковском кладбище. 2023 в Донецкой народной республике. Простились с героем 2 мая.