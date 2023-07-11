Очередная группа брянских добровольцев отправилась в зону СВО

Фото: "Брянская губерния".

Очередная группа брянских добровольцев отправилась для участия в специальной военной операции на Украине. Защитникам Родины от 20 до 58 лет. Об этом сообщает «Брянская губерния».

Среди добровольцев - холостяки, мужья и отцы, вдовцы… Всех этих мужчин объединило желание защитить своих самых дорогих людей, свою Родину.

В их числе и Максим. Он недавно получил диплом, но вместо срочной службы предпочел двухлетнюю службу по контракту. В ряды добровольцев встал и Николай. Он четыре года проживает в Брянске. А сам родом из Хабаровска. Не раздумывая решился заключить контракт и Михаил. Мужчина пояснил, что ни за что не даст в обиду свою семью и родственников.