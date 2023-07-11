Брянская студентка Алина Зайцева стала второй на чемпионате «Профессионалы»

Фото: департамент образования Брянской области.

Брянская студентка Алина Зайцева заняла второе место на чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы». В состязаниях, которые прошли в Оренбурге, участвовали 20 конкурсантов из разных регионов России. Об этом сообщают в департаменте образования Брянской области.

Брянский медико-социальный техникум имени академика Амосова и брянский регион представили Алина Зайцева и эксперт-наставник Наталья Шмыгаль.

Участники показали навыки и профессиональный опыт в диагностической и лечебной деятельности, оказании помощи травмированному пациенту, диспансерном наблюдении, оказании экстренной помощи и многом другом.