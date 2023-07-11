Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В брянской Унече для детей-сирот построили два восьмиквартирных дома. Они находятся на улице Комарова. На их строительство из областного бюджета выделили больше 37 миллионов рублей. Полностью выполнили работы по подведению к домам всех необходимых инженерных коммуникаций. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

Квартиры уже с отделкой, в них установили межкомнатные и входные двери, сантехника, датчики пожарной сигнализации. Благоустроили придомовую территорию, установили детскую игровую площадку.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Такие же дома построят в Навле и Почепе. Уже объявили торги. В Жуковке построят 42-квартирный дом, сейчас завершают подготовку аукционной документации.

В этом году квартиры с удобствами получат дети-сироты и в 16-этажном жилом доме по улице Олега Строкина в Брянске. Его строит Гомельский домостроительный комбинат.

- По условиям масштабного инвестиционного проекта 15 квартир будут предоставлены безвозмездно, а 23 выкупит город Брянск по цене Минстроя России (35 729 рублей за квадратный метр), - рассказала глава брянского региона..