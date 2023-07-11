Завотделением перинатального центра в Брянске Иван Воронцов погиб накануне отъезда на Донбасс

Фото: ГТРК "Брянск".

Жизнь завотделением перинатального центра в Брянске Ивана Воронцова оборвалась накануне отъезда на Донбасс. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

Медработник упал с высоты второго этажа. Полученные при падении травмы оказались смертельными. Как это произошло, не сообщаеют. У 35-летнего мужчины остались жена и двое детей.

Иван Воронцов - сын бывшего главного врача брянской городской больницы №1 Константина Воронцова, которого осудили за взяточничество.

Напомним, во вторник, 11 июля, прощаются с завотделением перинатального центра в Брянске.