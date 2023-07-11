В Брянскэнерго начали работу студенческие энергетические отряды

Фото: ПАО «Россети Центр».

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» стартовал восьмой сезон студенческих энергетических отрядов.

Торжественную встречу, посвященную этому событию, открыл и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. Он обратился к студентам с приветственным словом, рассказал об энергопредприятии, на объектах которого им предстоит нести трудовую вахту, а также о значимости и важности энергетических профессий.

В этом году осваивать азы энергетических профессий в «Брянскэнерго» будут 22 студента, из которых сформированы 3 студенческих энергетических отряда с одноименным названием «Синергия 32». Большая часть из них – 12 человека – являются студентами Брянского государственного аграрного университета, пятеро обучаются в филиале НИУ МЭИ в Смоленске, столько же – в Почепском механико-аграрном техникуму.

Будущие энергетики будут работать в 7 производственных подразделениях филиала. Перед тем как приступить к выполнению трудовых обязанностей, студенты проходят инструктажи по гражданской обороне и охране труда. Со студентами заключены трудовые договоры с оформлением трудовых книжек, им будет выплачиваться заработная плата.

«По хорошей традиции в летний период на объектах нашего предприятия трудятся студенческие энергетические отряды. Это, несомненно, положительным образом сказывается на дальнейшем выборе профессии. У нас студенты узнают энергетические профессии «изнутри», применяют на практике теоретические знания, полученные ими в ходе обучения. У ребят появляется возможность воочию увидеть результат своего труда и осознать степень его значимости для людей», – отметил Федор Капшуков.