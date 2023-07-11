В Брянске заслуженный работник культуры РФ Владимир Алексеев встречает 70-летний юбилей

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске заслуженный работник культуры РФ, научный директор Брянского государственного объединенного краеведческого музея Владимир Алексеев встречает 70-летний юбилей. Член союза писателей России, Почетный гражданин Выгоничского района Брянской области, член Попечительского Совета Союза возрождения родословных традиций. Владимир Алексеев медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими наградами. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Владимир Петрович трудится в музее с 1976 года и по настоящее время. Он разработал научные концепции, тематико-экспозиционные планы, собрал коллекции антиквариата, на основе чего построили экспозиции литературно-мемориальных музеев Ф. И. Тютчева в селе Овстуг, А. К. Толстого в селе Красный Рог и литературного музея в городе Брянске.

Это под его чутким руководством построили в области экспозиции Навлинского, Сещинского, Почепского, Суражского, Севского, Климовского, Клетнянского районных краеведческих музеев. Сейчас они являются филиалами Брянского государственного краеведческого музея. А также собрали и открыли выставку единственного в России музея сожженных фашистскими оккупантами деревень на Мемориальном комплексе «Хацунь». А в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе подготовили часть выставки «Памяти сожженных деревень России», открыли экспозиции музеев на железнодорожных станциях Жуковка и Выгоничи Брянской области. Кроме того, Владимир Петрович посодействовал развитию муниципальных музеев Брянского и Выгоничского районов.

Юбиляр внес значительный вклад в развитие Брянского краеведения. На основе многолетних систематических исследований в архивах Брянска, Москвы, Санкт-Петербурга и Орла он написал 10 книг.