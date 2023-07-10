В Брянске строители нашли снаряд времен Великой Отечественной

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска строители нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Информация об этом в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступила 10 июля в 11 утра, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Опасный предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны нашли во время строительных работ по улице Горького возле дома 2А.

На место выезжала спецгруппа МЧС по Брянской области и специалисты управления по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска.

Чуть больше часа понадобилось спасателям для того, чтобы изъять опасную находку для дальнейшего уничтожения.