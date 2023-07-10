Такой лестница стала после ремонта. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в овраге Нижний Судок отремонтировали лестницу. На то, что часть ее пришла в негодность, пожаловались жители в соцсетях. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На непригодность лестницы пожаловались местные жители в соцсетях. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

После сообщения на место выезжали представители Советской районной администрации. Они оценили фронт работ. А в понедельник, 10 июля, специалисты городского дорожного управления начали чинить лестницу.

Сейчас ее уже восстановили. Лестница снова пригодна для передвижения.