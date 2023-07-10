Фото: департамент сельского хозяйства Брянской области.

На Брянщине с 14 по 15 июля пройдет традиционный «День поля». Проведут сельскохозяйственный праздник в Кокино на базе Брянского государственного аграрного университета. Об этом сообщают в региональном департаменте сельского хозяйства.

В этом году участниками события станут шесть районов Брянщины: Выгоничский, Брянский, Почепский, Дятьковский, Карачевский и Брасовский.

Общая площадь посевов на демонстрационных делянках составит 80 гектар, а участок для размещения выставочных экспозиций займет больше 20 гектар.

Во время праздника покажут больше 260 делянок и гибридов сельскохозяйственных культур. В том числе и картофеля. Также представят выставки компаний поставщиков сельскохозяйственной техники, оборудования, средств защиты растений, удобрений.

Возрастное ограничение – 6+