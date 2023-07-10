Из Брянска в подшефную Брянку выехал «Поезд здоровья»

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Из Брянска в подшефную Брянку Луганской Народной Республики выехал «Поезд здоровья». С 12 июля по 8 августа в больницах Брянки будут работать мобильные медицинские комплексы с бригадами высококвалифицированных брянских врачей и медицинских сестер. Доктора проведут бесплатные комплексные обследования взрослых жителей города, диспансеризацию и профилактические осмотры. Об этом сообщает губернатор брянской области Александр Богомаз на своей странце ВКонтакте.

- «Поезд здоровья» оснащен самым современным оборудованием для полноценного проведения диагностики и лечения: это УЗИ-аппараты, флюорограф, маммограф, электрокардиограф, лабораторное оборудование, - рассказал глава брянского региона. - В составе мобильной бригады 11 врачей наиболее востребованных у населения специальностей — терапевт, невролог, уролог, гинеколог, хирург, офтальмолог, отоларинголог.

Жители Брянки, как и других городов Донбасса, находятся в непростых условиях, многим нужна качественная медицинская помощь, которую достаточно сложно получить, но главное — людям необходимо внимание, забота.