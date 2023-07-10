Брянские добровольцы плетут маскировочные сети для участников СВО

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске работают пункты помощи участникам специальной военной операции на Украине. «Маленькие производства» по плетению маскировочных сетей открыты в каждом районе областного центра. Но самый крупный находится в здании Дома культуры имени Максима Горького в Володарском районе. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Желание помочь нашим военнослужащим каждый день приводит сюда местных жителей. За один день у них получается изготовить больше 200 квадратных метров полотна. Но спрос на маскировочные сети большой. Поэтому решили увеличить число волонтеров.

- Чтобы в течение суток сплести одну сеть размером три метра на восемь метров, нужно не меньше десяти человек, - говорят добровольцы. – В плетении нет ничего сложного. И хотя это вовсе не детское занятнее , но с ним может справиться даже ребенок.

Фото: Светлана ЛОГИНОВА.

Художник-оформитель Дома культуры имени Горького Екатерина Моисеева тоже занимается изготовлением масксетей.

- Недавно к нам за спецзаказом приехали военные с фронта, - рассказала Екатерина. - Они забирали 10 масксетей размером 3 метра на 6 метров. В итоге они попросили еще 15 сетей и умоляли сплести три изделия для своих друзей, которые воюют где-то рядом. Нам очень не хватает рабочих рук. Будем рады новым помощникам!

В минувшее воскресенье , 9 июля, сюда пришла и местная жительница Ирина. Она также хотела помочь военным и присоединилась к плетению маскировочных сетей.

- Вместе с Екатериной мы сплели сеть, изделие упаковали в коробку, - рассказала «КП-Брянск » Ирина. – Я здесь провела шесть часов с осознанием того, что мой труд спасет жизни наших бойцов. Сюда любой желающий может прийти с девяти утра и до девяти вечера. Посвятить работе хотя бы час! Ведь это сегодня так важно. Здесь дают все материалы, объясняют как все сделать. Человек при желании даже дома может сшить детали, а потом в пункте доделать изделие.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В нашем городе намело неравнодушных людей, всей душой стремящихся поддержать бойцов в зоне специальной военной операции. Одна женщина даже специально приобрела швейную машинку в кредит, чтобы дома шить, так называемые,, кикиморы,,. Переплетая детали маскировочных сетей, активистки с каждым кусочком ткани вкладывают в изделие тепло своих рук и сердец. И, конечно же, большую надежду на то, что они обязательно спасут жизни наших ребят.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Рукодельницы готовы обучить каждого, кто хочет присоединиться к оказанию помощи бойцам на передовой.

Пункты изготовления маскировочных сетей находятся здесь:

Бежицкий район:

- ул. Почтовая, 30, храм Преображения Господня; контактное лицо — Марина (8-910-293-88-28);

Советский район:

- ул. Кулькова 14, Петропавловский монастырь; контактное лицо — Ольга (8-920-609-28-69);

- пр-т Станке-Димитрова, 39, учебно-курсовой комбинат ЖКХ; контактное лицо — Наталья (8-919-197-63-90);

- ул. Калинина, 10, офисное здание; контактное лицо — Ольга (8-910-297-82-13).

Фокинский район:

- пр-т Московский 106/29, ООО «Регион» (за «Пятёрочкой»); контактное лицо — Наталья (8-910-337-24-74)

Володарский район:

- ул. Никитина, 19, ДК Горького; контактное лицо — Екатерина (8-919-195-22-50).

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